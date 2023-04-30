Непомнящий: сложно прогнозировать, что будет в будущем, но, наверное, я попробую снова

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий высказался о своих перспективах после поражения в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023 с китайским шахматистом Дин Лижэнем.

«Этим матчем завершился довольно большой отрезок моей работы, подготовки и жизни. Сейчас, наверное, сложно прогнозировать, что будет в будущем. Но, наверное, я в шахматы ещё поиграю. Попробую снова», — сказал Непомнящий на пресс-конференции.

Напомним, исход противостояния решился в четвёртой партии тай-брейка, в которой российский шахматист, игравший белыми фигурами, потерпел поражение. Партия завершилась на 68-м ходу. Счёт на тай-брейке — 2,5-1,5 в пользу Лижэня. Китайский гроссмейстер стал 17-м чемпионом мира по шахматам.