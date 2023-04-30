«Чеховские медведи» обыграли ЦСКА и вышли в финал Кубка России по гандболу

В матче 1/2 финала Кубка России по гандболу среди мужчин «Чеховские медведи» (Московская область) выиграли у столичного ЦСКА. Игра, проходившая в Москве, завершилась победой гостей со счётом 31:30 с учётом послематчевых пенальти. Основное время игры завершилось ничейным исходом —27:27.

В другом полуфинальном матче «Зенит» из Санкт-Петербурга на домашней площадке уступил «Пермским медведям» со счётом 31:28.

Таким образом, «Чеховские медведи» и «Пермские медведи» сыграют между собой в финальном матче. Эта игра состоится завтра, 1 мая, и начнётся в 16:00 по московскому времени.

Гандбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 финала

ЦСКА — «Чеховские медведи» — 27:27 (3:4 по пенальти).

«Зенит» – «Пермские медведи» – 28:31 (17:14)