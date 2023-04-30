Клуб россиянки Федоровцевой проиграл в финале Кубка Турции по волейболу

Турецкий женский волейбольный клуб «Фенербахче», за который выступает российская нападающая-доигровщица Арина Федоровцева, потерпел поражение в финале Кубка Турции по волейболу. Команда проиграла клубу «Вакифбанк» в трёх сетах. Счёт — 0:3 (15:25, 23:25, 27:29).

Для команды «Вакифбанк» это третий подряд титул победителя волейбольного Кубка Турции и суммарно девятая победа в этом турнире.

Ранее, в апреле 2023 года, «Вакифбанк» обыграл «Фенербахче» Арины Федоровцевой в полуфинале Лиги чемпионов по волейболу. В финале клуб сыграет против другой турецкой команды — «Экзачибаши», за которую в качестве нападающей выступает россиянка Ирина Воронкова. Финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 20 мая 2023 года в Турине (Италия).