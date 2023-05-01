Кирпичникова: горжусь, что буду представлять Францию на следующем чемпионате мира

Многократная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова объявила о переходе в сборную Франции. Ранее о намерении спортсменки сменить спортивное гражданство сообщал глава ВФП Владимир Сальников.
«Рада объявить о важном изменении, которое заключается в моей натурализации как француженки. Спасибо этой стране, которая приняла меня четыре с половиной года назад. Я горжусь тем, что буду представлять Францию на следующем чемпионате мира. Конечно, большое спасибо Федерации плавания России за то, что на протяжении восьми лет верили в меня», – написала Кирпичникова в своём аккаунте в социальных сетях.
Кирпичникова — первая в истории россиянка, которая выступила на Олимпийских играх как в бассейне, так и в плавании на открытой воде. Анастасия много лет живёт и тренируется во Франции.
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