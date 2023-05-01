«Чеховские медведи» в 12-й раз завоевали Кубок России по гандболу
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Гандболисты «Чеховских медведей» в 12-й раз стали обладателями Кубка России. В финальном матче турнира подмосковная команда нанесла поражение «Пермским медведям» со счётом 34:30.
Самым результативным в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов, забивший восемь мячей. По шесть раз отличились Дмитрий Корнев и Артём Кулак. В составе «Пермских медведей» десять мячей на счету Максима Саликова.
Ранее состоялся матч за третье место, в котором московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 31:27.
Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Мужчины
Финал
«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 30:34 (18:17).
За третье место
ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 31:27 (15:13).
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