«Чеховские медведи» в 12-й раз завоевали Кубок России по гандболу

Гандболисты «Чеховских медведей» в 12-й раз стали обладателями Кубка России. В финальном матче турнира подмосковная команда нанесла поражение «Пермским медведям» со счётом 34:30.

Самым результативным в составе «Чеховских медведей» стал Александр Котов, забивший восемь мячей. По шесть раз отличились Дмитрий Корнев и Артём Кулак. В составе «Пермских медведей» десять мячей на счету Максима Саликова.

Ранее состоялся матч за третье место, в котором московский ЦСКА обыграл санкт-петербургский «Зенит» со счётом 31:27.

Гандбол. Кубок России. «Финал четырёх». Мужчины

Финал

«Пермские медведи» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 30:34 (18:17).

За третье место

ЦСКА (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 31:27 (15:13).