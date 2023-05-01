Дина и Арина Аверины: надо чуть отдохнуть от художественной гимнастики

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в мини-интервью телеграм-каналу Ляйсан Утяшевой рассказали, каким видят своё будущее и кем хотели бы стать после завершения карьеры.
Арина: Точно знаем, что пока не хотим уходить в тренерство, надо чуть отдохнуть от художественной гимнастики.
Дина: Нужна передышка, да.
Арина: Когда я была маленькая, хотела стать актрисой. А ещё, оказывается, хотела быть ветеринаром, хоть я этого и не помню, но судя по моей безграничной любви к собакам. Пока не определилась.
Дина: Мне хочется приехать на съёмку, посмотреть на процесс создания фильмов и сериалов. Хочется попробоваться в этом, у меня нет опыта актёрского мастерства. Хотя нам же ставят на соревнованиях оценку за артистизм и хореографию.
- 1 мая 2023
-
22:01
-
21:47
-
20:44
-
20:34
-
20:07
-
19:55
-
19:44
-
19:36
-
19:01
-
18:46
-
18:25
-
17:14
-
16:59
-
15:26
-
14:08
-
12:27
-
12:15
-
09:48
-
09:00
-
00:45
- 30 апреля 2023
-
20:59
-
20:39
-
20:11
-
19:55
-
18:16
-
18:15
-
17:53
-
17:38
-
17:23
-
17:20
-
17:12
-
16:55
-
16:47
-
16:42
-
16:39