Дина и Арина Аверины: надо чуть отдохнуть от художественной гимнастики

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины в мини-интервью телеграм-каналу Ляйсан Утяшевой рассказали, каким видят своё будущее и кем хотели бы стать после завершения карьеры.

Арина: Точно знаем, что пока не хотим уходить в тренерство, надо чуть отдохнуть от художественной гимнастики.

Дина: Нужна передышка, да.

Арина: Когда я была маленькая, хотела стать актрисой. А ещё, оказывается, хотела быть ветеринаром, хоть я этого и не помню, но судя по моей безграничной любви к собакам. Пока не определилась.

Дина: Мне хочется приехать на съёмку, посмотреть на процесс создания фильмов и сериалов. Хочется попробоваться в этом, у меня нет опыта актёрского мастерства. Хотя нам же ставят на соревнованиях оценку за артистизм и хореографию.