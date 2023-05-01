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Сёстры Аверины: удивительно, как мы ещё не убили друг друга

Сёстры Аверины: удивительно, как мы ещё не убили друг друга
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Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверина в мини-интервью телеграм-каналу Ляйсан Утяшевой рассказали о своей дружбе и внутренней конкуренции.

Дина: Небольшая конкуренция всё же есть, хотя в спорте нет друзей. Мы правда подружки, но при этом, когда выступаем, то соревнуемся. Неважно, какое место кто займёт, мы всегда поддерживаем друг друга после каждого выступления. Удивительно, как мы ещё не убили друг друга.

Арина: Дина очень часто обижается на меня, когда я выигрываю, день может не разговаривать со мной, потом начинает отходить.

Дина: Поэтому я стараюсь всегда выигрывать!

Всегда ли у нас так было? В детстве мы вообще дрались, делили игрушки, расчёску. Мы всё делили, а сейчас у каждой из нас есть то, что необходимо ей.

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