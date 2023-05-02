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Люка Бресель сенсационно выиграл ЧМ-2023 по снукеру, одолев Марка Селби

Люка Бресель сенсационно выиграл ЧМ-2023 по снукеру, одолев Марка Селби
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Представитель Бельгии Люка Бресель, занимающий 10-е место в рейтинге лучших снукеристов мира, сенсационно выиграл чемпионата мира – 2023, который проходил на арене «Крусибл» в Шеффилде (Англия). В решающем матче 28-летний Бресель нанёс поражение четырёхкратному чемпиону мира, англичанину Марку Селби со счётом 18:15 и впервые выиграл титул.

Ранее Люка Бресель в четвертьфинале сенсационно победил семикратного чемпиона мира по снукеру Ронни О'Салливана, не дав англичанину защитить титул. В упорной борьбе бельгиец одержал победу со счётом 13:10.

Бресель стал только четвертым не британским игроком, выигравшим самый известный снукерный трофей, после канадца Клиффа Торбурна, ирландца Кена Доэрти и австралийца Нила Робертсона.

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