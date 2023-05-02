«Сбылась моя мечта». Люка Бресель — о завоевании титула чемпиона мира по снукеру

Новый чемпион мира по снукеру бельгиец Люка Бресель прокомментировал победу на турнире, где раньше не мог выиграть ни одного поединка.

В 2023 году Бресель последовательно победил Рики Уолдена, Марка Уильямса, защищавшего титул Ронни О’Салливана и 20-летнего Сы Цзяхуэя, а в финале — Марка Селби.

«Сбылась моя мечта, это лучший момент в моей жизни. Особенно то, как я это сделал: победил Ронни, Марка Уильямса, а затем в финале Селби, который является самым сильным соперником из всех. Я мог бы легко проиграть свой первый матч, но соорудил хороший брейк в последнем фрейме против Рики, и с тех пор я показывал свой лучший снукер. Это что-то нереальное, если учесть, как долго я не выигрывал здесь ни одной встречи.

Я не думал о том, что могу одержать победу. Единственное, что было в моей голове, — это желание разделить этот момент с моей семьёй. На то, чтобы осознать произошедшее, уйдёт несколько недель.

Интерес к снукеру резко возрос в Бельгии за последние пару дней, поэтому я не знаю, что сейчас произойдёт, но мне не терпится увидеть это. У меня больше нет причин чувствовать какое-либо давление, я осуществил заветную мечту — это меняет мою жизнь, и я уверен, что это даст мне силы для новых свершений», — приводит слова Бреселя WST.