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Олимпийского чемпиона Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента

Олимпийского чемпиона Уоллеса отстранили на пять лет за фразу про стрельбу в президента
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Комитет по этике Олимпийского комитета Бразилии отстранил волейболиста Уоллеса на пять лет за подстрекательство к насилию в отношении президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Уоллес — победитель Олимпийских игр 2016 года. В январе 2023 года спортсмен в своих соцсетях опубликовал опрос на фоне фотографии из стрелкового клуба, спросив у своих подписчиков, выстрелят ли они одним из этих пистолетов в «лицо Луле?»

Уоллес, который открыто поддерживает бывшего президента страны Жаира Болсонару, потерпевшего поражение от Лулы на октябрьских выборах, изначально был отстранён от участия в соревнованиях на 90 дней. Однако волейбольный суд разрешил ему сыграть в финале бразильской Суперлиги 30 апреля. Комитет по этике посчитал это разрешение незаконным и увеличил дисквалификацию Уоллесу.

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