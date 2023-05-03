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«Зенит-Казань» — «Динамо»: во сколько матч финала Суперлиги, где смотреть

Сегодня, 3 мая, состоится финальный матч Суперлиги между «Зенитом-Казань» и московским «Динамо».

Матч начнётся в 19:00 мск. Посмотреть его можно будет на телеканале «Матч Страна».

Столичному «Динамо» потребовалось всего три матча, чтобы выиграть полуфинальное противостояние у «Зенита» с берегов Невы (3:2, 3:0, 3:0). «Локомотив» смог создать интригу в полуфинальной серии с казанским «Зенитом», но всё равно уступил (1:3, 0:3, 3:0, 2:3).

Напомним, в первом матче противостояния «Зенит-Казань» обыграл московское «Динамо» со счётом 3:0.

Медальные серии также проходят до трёх побед одной из команд. Розыгрыш золотых наград чемпионата России начался 1 мая в Казани, бронзовая серия стартовала 2 мая в Санкт-Петербурге. В борьбе за бронзу чемпионата России новосибирский «Локомотив» играет с санкт-петербургским «Зенитом».