РУСАДА с начала года выявило 77 случаев нарушения правил доступности для тестирования

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) зафиксировало 77 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования в период с января по апрель 2023 года, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Спортсмены пропустили 61 допинг-тест, а также было зафиксировано 16 случаев непредоставления информации о местонахождении атлетов. В прошлом году РУСАДА выявило 375 нарушений правил доступности.

В случае трёх нарушений спортсменом правил доступности для тестирования на допинг, он может быть отстранён от соревнований, а позже дисквалифицирован. На данный момент 11 российских атлетов дисквалифицированы за нарушение правил доступности.

Напомним, российские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине.