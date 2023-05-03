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Непомнящий: вряд ли проигрыш в той или иной партии может помешать стать лучшим шахматистом

Непомнящий: вряд ли проигрыш в той или иной партии может помешать стать лучшим шахматистом
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опубликовал на своей странице в социальных сетях пост после поражения в матче за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Хотя слепой случай иногда решает судьбу той или иной партии, вряд ли это может помешать вам стать сильнейшим шахматистом», — написал Непомнящий.

Напомним, Непомнящий проиграл в четвёртой партии тай-брейка матча за шахматную корону китайскому шахматисту Дин Лижэню (общий счёт тай-брейка 1,5:2,5). Партия завершилась на 68-м ходу. Таким образом, Лижэнь стал обладателем титула 17-го чемпиона мира по шахматам и первым представителем Китая, завоевавшим шахматную корону.

Российский гроссмейстер будет одним из восьми участников турнира претендентов 2024 года.

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