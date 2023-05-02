Непомнящий признался, что вновь испытал проблемы со сном по ходу матча за шахматную корону

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий признался, что испытал проблемы со сном во время проведения матча за шахматную корону — 2023 с Дин Лижэнем. Подобные проблемы возникли у Непомнящего в 2021 году, когда он проводил матч с Магнусом Карлсеном, поэтому на матч в Астану россиянин приехал подготовленным.

«У меня было немного лекарств, чтобы быть точно уверенным в том, что усну. В час ночи заметил, что оно пропало. Вероятно, девушка, которая убирала комнату… Это можно назвать лотереей, ведь было три или четыре таблетки. Думаю, это своего рода невезение. Надеюсь, это просто совпадение. Мне удалось уснуть и проспать с 10 утра до полудня. Проблема в том, что это была вторая ночь, когда я плохо спал, потому что, очевидно, я был очень взволнован перед самым последним раундом классической партии. Но, по крайней мере, с учётом того, что первая ночь длилась всего несколько часов, это уже кое-что», — приводит слова Непомнящего The Guardian.

Однако Непомнящий не ищет оправданий. Ян похвалил соперника и был честен в том, что ему самому не удалось победить соперника, трижды ведя в матче.

Драма в финале матча за титул: Непомнящий в ужасе роняет фигуры. Видеоролик: