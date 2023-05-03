Одним из факторов смягчения дисквалификации Воронкова стало его извинение перед Монтальво

Тренер Андрей Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Айламой Монтальво. Это стало одной из причин смягчения дисквалификации. Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

«Андрей Воронков принёс извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», — приводит слова представителя ВФВ ТАСС.

Второй год дисквалификации Воронкова стал условным. Он сможет приступить к работе 19 мая 2023 года.

Напомним, в 2022 году Воронков был отстранён от спорта на два года за оскорбительное высказывание в адрес волейболистки «Уралочки». Во время пятого, решающего матча серии плей-офф в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков, возглавлявший на тот момент калининградский «Локомотив», даёт наставления своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба.