Брянский объяснил причины второго поражения от «Зенита-Казань» в финальной серии Суперлиги

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский подвёл итоги второго матча финальной серии чемпионата России – 2022/2023 по волейболу с казанским «Зенитом» 1:3 (18:25, 25:15, 25:18, 25:21).

«Немного перетащили из прошлого матча количество ошибок. Причём в простых ситуациях. И совершали их сериями. И, к сожалению, на простых подачах — на флоте. Оказывается, мы не справляемся с такого рода приёмами и не всегда к ним готовы. Где-то чисто ошибались мы, где-то «Зенит» эти мячи поднимал и возвращал нам, но уже в виде своего очка. Поэтому в целом лучше, чем прошлый матч. Но теперь ждём «Зенит» у нас.

Касательно повреждения Ильи Власова: заморозили, перемотали. Но это конец сезона — всякое возможно. Причём ситуация неприятная: споткнулся. Но, молодец, вернулся. Это очень важно, но это, может быть, повлияло, сбило нам ритм. Не хотелось бы об этом говорить, но сбило ритм.

Там великолепную игру сыграл Михайлов: одна ошибка, плюс 17 очков. Практически не ошибался — одна ошибка при таком количестве атак — то есть практически не ошибался. Его реализация — 62%, а эффективность — 58%. Отличные показатели. Он очень надёжен», — сказал Брянский на пресс-конференции.