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Капитан «Зенита» Яковлев: надо было дать сопернику играть и ошибаться, что мы и сделали

Капитан «Зенита» Яковлев: надо было дать сопернику играть и ошибаться, что мы и сделали
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Капитан волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга Иван Яковлев прокомментировал победу во втором матче бронзовой серии чемпионата России среди мужских команд Суперлиги с новосибирским «Локомотивом». На своей площадке команда одержала уверенную победу со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:21).

«Мы начали играть с первой партии, не было такого провала, как в прошлой игре. Конечно, старались меньше ошибаться. Ну и поговорили с парнями в раздевалке: решили, что пора выигрывать. Хватит поражений на нашу душу. Конечно, это не наша лучшая игра сезона. Потому что на блоке мы прошлую игру сыграли лучше, чем эту. По ошибкам — да: старались меньше рисковать на подаче, просто подавали и давали сопернику играть, потому что у них это уже вторая игра в Питере, «Локо» тоже подустал. Надо было давать им шанс играть и ошибаться. Что мы и делали», — сказал Яковлев после матча.

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