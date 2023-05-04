Обвинённый в расизме тренер Андрей Воронков может возглавить «Урал»

Президент уфимского волейбольного клуба «Урал» Валерий Багметов сообщил, что тренер Андрей Воронков, ранее дисквалифицированный за расистское оскорбление волейболистки, может возглавить клуб.

«У нас несколько кандидатов на должность главного тренера, мы их рассматриваем, встреча с Воронковым ещё не состоялась. Он свободный тренер, поэтому будем рассматривать», — приводит слова Багметова «РИА Новости Спорт».

Напомним, в 2022 году Воронков был отстранён от спорта на два года за оскорбительное высказывание в адрес волейболистки «Уралочки» кубинки Айламы Монтальво. Накануне генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко объявил, что второй год отстранения Воронкова был признан условным.