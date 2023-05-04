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Министр спорта Матыцин допустил финансирование государством атлетов в нейтральном статусе

Министр спорта Матыцин допустил финансирование государством атлетов в нейтральном статусе
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что государство готово оказывать финансовую поддержку спортсменам, если они будут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Он подчеркнул, что вопрос возможности финансирования нейтральных атлетов будет решаться международными спортивными федерациями.

«Мы будем делать всё необходимое для обеспечения участия наших спортсменов в международных соревнованиях, для нас они были, есть и остаются нашими спортсменами, членами сборных команд. Я пока сложностей не вижу по финансированию.

Но будем смотреть на условия, которые будут определены международными федерациями. Эти вопросы мы внимательно прорабатываем с юридической и финансовой точек зрения, думаю, что мы найдём выход, потому что наша основная задача — обеспечить участие наших спортсменов при условии уважения наших прав», — приводит слова Матыцина ТАСС.

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