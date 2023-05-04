Олег Матыцин: нейтральный статус российских спортсменов юридически сложно оспорить

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин сообщил, что оспорить нейтральный статус российских спортсменов на международной арене сложно из-за того, что решения о допуске нейтральных атлетов подкреплены уставными документами международных федераций.

«К сожалению, юридически сложно оспаривать эти решения, потому что так или иначе международные федерации являются управляющими организациями в своих видах спорта и определяют правила, которые к тому же подкреплены решениями соответствующих органов — исполкомом или конгрессом. С юридической точки зрения оспаривать их сложно, хотя, конечно, есть определённая красная черта, через которую ни руководители, ни спортсмены, ни тренеры не перейдут.

Говорить об этом пока рано, нужно дождаться конкретных требований. Пока мы видим рекомендации и нейтральный статус, причём везде требования достаточно разные. В каждом конкретном случае нужно работать с международными федерациями нашим всероссийским федерациям, потому что во многом позиция и регламенты зависят от того, насколько настойчивыми и аргументированными будут доводы российской стороны», — приводит слова Матыцина ТАСС.