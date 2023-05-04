Министр спорта РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Юдашкина

Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной известного российского модельера Валентина Юдашкина.
Знаменитый кутюрье скончался 2 мая в Москве на 60-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.
«Валентин Абрамович был разносторонним и творческим человеком. Для коллег он был примером и вдохновителем, а для своей семьи – лучшим мужем и отцом.
Талантливый модельер вписал своё имя и в историю российского спорта. В середине 1990 годов он создавал парадную форму сборной России перед Олимпийскими играми в Лиллехаммере и Атланте. В форме его дизайна выступали мужская и женская футбольные сборные России, а также многие известные фигуристы. Валентин Юдашкин возглавлял Союз танцевального спорта России. Под его руководством были успешно проведены значимые международные соревнования, показаны высокие спортивные результаты.
От имени Министерства спорта России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге, детям и семье Валентина Абрамовича. Он всегда будет в нашей памяти», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
- 4 мая 2023
-
17:53
-
13:53
-
13:53
-
13:21
-
12:33
-
11:44
-
10:53
-
10:44
-
09:00
-
03:18
-
00:07
- 3 мая 2023
-
22:16
-
22:09
-
21:58
-
21:55
-
18:41
-
18:27
-
17:59
-
16:23
-
15:13
-
13:49
-
13:30
-
12:38
-
10:27
-
09:00
-
04:44
- 2 мая 2023
-
23:00
-
20:54
-
20:45
-
20:35
-
20:29
-
20:23
-
19:06
-
18:08
-
17:46