Министр спорта РФ выразил соболезнования в связи с кончиной Валентина Юдашкина

Министр спорта России Олег Матыцин выразил соболезнования в связи с кончиной известного российского модельера Валентина Юдашкина.

Знаменитый кутюрье скончался 2 мая в Москве на 60-м году жизни. Последние годы он боролся с тяжёлым онкологическим заболеванием.

«Валентин Абрамович был разносторонним и творческим человеком. Для коллег он был примером и вдохновителем, а для своей семьи – лучшим мужем и отцом.

Талантливый модельер вписал своё имя и в историю российского спорта. В середине 1990 годов он создавал парадную форму сборной России перед Олимпийскими играми в Лиллехаммере и Атланте. В форме его дизайна выступали мужская и женская футбольные сборные России, а также многие известные фигуристы. Валентин Юдашкин возглавлял Союз танцевального спорта России. Под его руководством были успешно проведены значимые международные соревнования, показаны высокие спортивные результаты.

От имени Министерства спорта России и от себя лично выражаю глубокие соболезнования супруге, детям и семье Валентина Абрамовича. Он всегда будет в нашей памяти», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.