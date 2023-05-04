«Чеховские медведи» с победы стартовали в четвертьфинале гандбольной Суперлиги

Матчем в Саратове стартовал плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В четвертьфинальной встрече «Чеховские медведи» на выезде разгромили местный «СГАУ-Саратов» со счётом 44:34.

В составе «Чеховских медведей» шесть раз отличился Александр Ермаков, по пять мячей забили Артём Кулак и Виктор Фурцев. Самым результативным игроком матча стал Тамерлан Мусаев из «СГАУ-Саратов», на счету которого десять забитых мячей.

Ответная встреча соперников в четвертьфинале мужской гандбольной Суперлиги состоится 9 мая в подмосковном Чехове.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Первый матч

«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 34:44 (15:25).