«Чеховские медведи» с победы стартовали в четвертьфинале гандбольной Суперлиги
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Матчем в Саратове стартовал плей-офф чемпионата России по гандболу среди мужских команд Суперлиги. В четвертьфинальной встрече «Чеховские медведи» на выезде разгромили местный «СГАУ-Саратов» со счётом 44:34.
В составе «Чеховских медведей» шесть раз отличился Александр Ермаков, по пять мячей забили Артём Кулак и Виктор Фурцев. Самым результативным игроком матча стал Тамерлан Мусаев из «СГАУ-Саратов», на счету которого десять забитых мячей.
Ответная встреча соперников в четвертьфинале мужской гандбольной Суперлиги состоится 9 мая в подмосковном Чехове.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч
«СГАУ-Саратов» — «Чеховские медведи» (Московская область) – 34:44 (15:25).
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