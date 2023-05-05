В Норвегии недовольны допуском российских велосипедистов в нейтральном статусе

Президент федерации велоспорта Норвегии Ян-Оддвар Сёрнес высказался о решении Международного союза велосипедистов (UCI) разрешить российским и белорусским спортсменам выступать в нейтральном статусе.
«Я не удивлен, но разочарован. Мы давно понимали, что так оно и будет, ведь Давид Лапартьен (президент UCI – Прим. «Чемпионата») связан с Международным олимпийским комитетом. Подобные негативные эмоции мы испытали в марте на конгрессе Европейского велосипедного союза в Праге.
Не похоже, чтобы UCI или МОК продвинулись в плане установления четких критериев для участия спортсменов. Это становится субъективным вопросом и предметом манипуляций, в котором трудно быть последовательным», – приводит слова Сёрнеса TV 2.
Сёрнес также сообщил, что союз Nordic Cycling, в который входят из девяти северных и прибалтийских стран, намерен высказаться о причинах недовольства решением UCI в совместном письме.
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