«Пермские медведи» с победы начали четвертьфинальную серию ЧР по гандболу с «Динамо»

Гандболисты «Пермских медведей» на выезде обыграли астраханское «Динамо» в первом четвертьфинальном матче чемпионата России среди команд Суперлиги. Встреча завершилась победой команды из Перми со счётом 29:26.
Самым результативным в составе «Пермских медведей» стал Дмитрий Свистунов, забивший шесть мячей. Пять раз отличился Максим Саликов. В составе астраханского «Динамо» по шесть мячей на счету Альберта Гумарова и Валерия Вереина.
Второй матч четвертьфинальной серии между «Пермскими медведями» и астраханским «Динамо» пройдёт 10 мая в Перми.
Напомним, накануне четвертьфинал Суперлиги стартовал с победы «Чеховских медведей» над «СГАУ-Саратов» (44:34).
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Первый матч
«Динамо» (Астрахань) – «Пермские медведи» — 26:29 (12:17).
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