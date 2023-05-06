«Звезда» одолела «Астраханочку» в первом матче четвертьфинала гандбольной Суперлиги
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Гандболистки «Звезды» нанесли поражение «Астраханочке» в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Матч в Звенигороде завершился победой хозяек площадки со счётом 31:29.
Самым результативным игроком матча стала Полина Шаркова из «Астраханочки», забившая 11 мячей. По девять мячей на счету Марианны Егоровой из «Звезды» и Ирины Шинкарук из «Астраханочки». Семь раз у хозяек отличилась Наталья Никитина.
Ответный четвертьфинальный матч в этой паре пройдёт в Астрахани 11 мая. Серия состоит из двух встреч, с учётом общей разницы мячей и количества голов на чужой площадке.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Первый матч
«Звезда» (Московская область) – «Астраханочка» — 31:29 (15:15).
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