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«Звезда» одолела «Астраханочку» в первом матче четвертьфинала гандбольной Суперлиги

«Звезда» одолела «Астраханочку» в первом матче четвертьфинала гандбольной Суперлиги
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Гандболистки «Звезды» нанесли поражение «Астраханочке» в первом матче четвертьфинальной серии чемпионата России среди команд Суперлиги. Матч в Звенигороде завершился победой хозяек площадки со счётом 31:29.

Самым результативным игроком матча стала Полина Шаркова из «Астраханочки», забившая 11 мячей. По девять мячей на счету Марианны Егоровой из «Звезды» и Ирины Шинкарук из «Астраханочки». Семь раз у хозяек отличилась Наталья Никитина.

Ответный четвертьфинальный матч в этой паре пройдёт в Астрахани 11 мая. Серия состоит из двух встреч, с учётом общей разницы мячей и количества голов на чужой площадке.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Первый матч

«Звезда» (Московская область) – «Астраханочка» — 31:29 (15:15).

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