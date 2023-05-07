Daily Mail: найденная мёртвой олимпийская чемпионка Тори Боуи была беременна

Американская лёгкоатлетка, чемпионка Олимпийских игр 2016 года в женской эстафете 4×100 метров Тори Боуи, найденная мёртвой в среду, 3 мая, была беременна, сообщило британское издание Daily Mail.

Согласно источнику, Боуи находилась на седьмом или восьмом месяце беременности перед гибелью. При этом незадолго до смерти у спортсменки наблюдалось неустойчивое и вызывающее опасения поведение: она забрасывала яйцами дом, расположенный напротив, и хватала нож во время ссор с бойфрендом.

Ранее источники, близкие к следствию, сообщали, что основная версия гибели Тори Боуи — самоубийство. Отмечается, что ещё задолго до смерти лёгкоатлетка страдала от суицидальных мыслей: ещё в 2017 году она говорила об этом в интервью.