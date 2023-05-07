Милан выиграл второй этап «Джиро д'Италия». Власов финишировал на 38-м месте
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Итальянский велогонщик Джонатан Милан одержал победу на втором этапе «Джиро д'Италия». Гонка длиной 202 километра прошла между населёнными пунктами Терамо и Сан-Сальво в воскресенье, 7 мая.
Итальянец Джонатан Милан из команды Bahrain Victorious прошёл гонку за 4 часа 55 минут и 11 секунд. В первую тройку также заехали велогонщик из Нидерландов Дэвид Деккер (Arkéa-Samsic) и бельгийский спортсмен Арне Марит (Intermarché Circus Wanty).
Российский велогонщик, выступающий под нейтральным флагом, Александр Власов из команды Bora-Hansgrohe финишировал 38-м. В общем зачёте тура спортсмен находится на седьмой строчке после соревнований второго этапа.
Третий этап протяжённостью 216 км пройдёт в понедельник, 8 мая.
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