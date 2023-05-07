«Спортинг» Антона Соколова по пенальти проиграл «Пальме» в финале мини-футбольной ЛЧ

Лиссабонский «Спортинг», за который выступает российский нападающий Антон Соколов, проиграл испанской «Пальме» в финале Лиги чемпионов по мини-футболу. В основное и дополнительное время матча команды так и не смогли выявить победителя, сыграв вничью — 1:1. Испанская команда оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти со счётом 5:3.

В завершившемся ранее матче за третье место в мини-футбольной Лиге чемпионов португальская «Бенфика», за которую выступает ещё один россиянин Иван Чишкала, обыграла бельгийский «Андерлехт» со счётом 4:3. Российский нападающий отметился в этом матче двумя забитыми мячами.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Финал

«Пальма Футзал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия)— 1:1 (5:3 по пен.)