«Спортинг» Антона Соколова по пенальти проиграл «Пальме» в финале мини-футбольной ЛЧ
Поделиться
Лиссабонский «Спортинг», за который выступает российский нападающий Антон Соколов, проиграл испанской «Пальме» в финале Лиги чемпионов по мини-футболу. В основное и дополнительное время матча команды так и не смогли выявить победителя, сыграв вничью — 1:1. Испанская команда оказалась сильнее в серии послематчевых пенальти со счётом 5:3.
В завершившемся ранее матче за третье место в мини-футбольной Лиге чемпионов португальская «Бенфика», за которую выступает ещё один россиянин Иван Чишкала, обыграла бельгийский «Андерлехт» со счётом 4:3. Российский нападающий отметился в этом матче двумя забитыми мячами.
Мини-футбол. Лига чемпионов. Финал
«Пальма Футзал» (Испания) — «Спортинг» (Португалия)— 1:1 (5:3 по пен.)
Комментарии
- 7 мая 2023
-
23:55
-
23:44
-
22:32
-
22:23
-
22:03
-
21:51
-
21:24
-
21:12
-
21:07
-
20:52
-
20:34
-
20:13
-
19:51
-
19:28
-
17:26
-
16:12
-
15:36
-
15:16
-
13:44
-
13:31
-
12:46
-
12:13
-
09:00
-
00:12
- 6 мая 2023
-
21:10
-
20:58
-
19:52
-
19:25
-
18:48
-
17:53
-
17:20
-
15:29
-
14:57
-
09:40
- 5 мая 2023
-
22:11
Партнерский контент