Антон Соколов вместе со «Спортингом» вышел в финал Лиги чемпионов по мини-футболу

Лиссабонский «Спортинг», за который выступает российский нападающий Антон Соколов, в шестой раз за семь лет вышел в финал Лиги чемпионов по мини-футболу. В полуфинальном матче «львы» без проблем разобрались с бельгийским «Андерлехтом» – 7:1.
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«Спортинг» уже к четвёртой минуте вёл с преимуществом в три мяча. Первым забил Кавинато, проводивший свой 50-й матч в еврокубке. Вскоре его поддержали Томаш Пасу и Алекс Мерлим. Положение бельгийцев усугубил автогол Эдуардо, а вскоре их ворота поразил Угу Силва. В результате к середине седьмой минуты «Спортинг» вёл 5:0. На 12-й минуте Эрик забил шестой гол акробатическим ударом с лёта.
После перерыва «Андерлехт» ответил голом Франко Еловчича, но последнее слово осталось за Угу Силвой — 7:1.
Во втором полуфинале португальская «Бенфика» встретится с хозяйкой финальной стадии испанской «Пальмой».
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