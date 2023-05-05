Антон Соколов вместе со «Спортингом» вышел в финал Лиги чемпионов по мини-футболу

Лиссабонский «Спортинг», за который выступает российский нападающий Антон Соколов, в шестой раз за семь лет вышел в финал Лиги чемпионов по мини-футболу. В полуфинальном матче «львы» без проблем разобрались с бельгийским «Андерлехтом» – 7:1.

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«Спортинг» уже к четвёртой минуте вёл с преимуществом в три мяча. Первым забил Кавинато, проводивший свой 50-й матч в еврокубке. Вскоре его поддержали Томаш Пасу и Алекс Мерлим. Положение бельгийцев усугубил автогол Эдуардо, а вскоре их ворота поразил Угу Силва. В результате к середине седьмой минуты «Спортинг» вёл 5:0. На 12-й минуте Эрик забил шестой гол акробатическим ударом с лёта.

После перерыва «Андерлехт» ответил голом Франко Еловчича, но последнее слово осталось за Угу Силвой — 7:1.

Во втором полуфинале португальская «Бенфика» встретится с хозяйкой финальной стадии испанской «Пальмой».