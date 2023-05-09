«Чеховские медведи» стали первыми полуфиналистами мужской Суперлиги

Гандболисты «Чеховских медведей» повторно победили «СГАУ-Саратов» и стали первыми полуфиналистами мужской Суперлиги.

В первом матче в Саратове «Чеховские медведи» обеспечили себе задел в десять мячей, который сложно было ликвидировать (44:34). На своей площадке подмосковная команда ещё более увеличила преимущество по сумме двух матчей, выиграв со счётом 33:30.

Самым результативным игроком матча стал Роман Шишков из «СГАУ-Саратов», забивший восемь мячей. В составе «Чеховских медведей» по семь мячей забили Евгений Дзёмин и Александр Котов.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Четвертьфинал. Ответный матч

«Чеховские медведи» (Московская область) — «СГАУ-Саратов» — 33:30 (18:15).

Первый матч — 44:34.