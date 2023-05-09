«Чеховские медведи» стали первыми полуфиналистами мужской Суперлиги
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Гандболисты «Чеховских медведей» повторно победили «СГАУ-Саратов» и стали первыми полуфиналистами мужской Суперлиги.
В первом матче в Саратове «Чеховские медведи» обеспечили себе задел в десять мячей, который сложно было ликвидировать (44:34). На своей площадке подмосковная команда ещё более увеличила преимущество по сумме двух матчей, выиграв со счётом 33:30.
Самым результативным игроком матча стал Роман Шишков из «СГАУ-Саратов», забивший восемь мячей. В составе «Чеховских медведей» по семь мячей забили Евгений Дзёмин и Александр Котов.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Четвертьфинал. Ответный матч
«Чеховские медведи» (Московская область) — «СГАУ-Саратов» — 33:30 (18:15).
Первый матч — 44:34.
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