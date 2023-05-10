На ЧМ по дзюдо российских болельщиков удалили с трибун из-за георгиевских лент
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Организационный комитет чемпионата мира по дзюдо, проходящего в Дохе (Катар) с 7 по 14 мая, попросил российских болельщиков, пришедших на соревнования с георгиевскими лентами, покинуть спортивный объект.
«Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты. — Прим. «Чемпионата»), однако болельщики отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», — цитирует представителя Международной федерации дзюдо ТАСС со ссылкой на портал Inside the Games.
Напомним, российские спортсмены выступают на ЧМ по дзюдо в нейтральном статусе. Главным условием допуска дзюдоистов было отсутствие поддержки СВО со стороны спортсменов: по этой причине восемь россиян не были допущены на соревнования.
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