В РУСАДА прокомментировали заявление ВАДА по поводу сохранения статуса несоответствия

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова высказалась о сообщении Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о сохранении статуса несоответствия организации Всемирному антидопинговому кодексу.

«По результатам проведённого аудита РУСАДА получено замечание, что некоторые положения Федерального закона о спорте не соответствуют тексту Всемирного антидопингового кодекса. РУСАДА не обладает правом законодательной инициативы, то есть не может вносить на рассмотрение законопроекты или предложения по принятию, изменению или отмене закона. Но мы незамедлительно обратились в уполномоченные организации с просьбой проработать данный вопрос. И мы очень благодарны членам Комитета по физической культуре и спорту за плодотворное и оперативное сотрудничество.

Отличия в тексте кодекса и федерального закона никаким образом не ограничивают агентство в реализации положений международных стандартов. Деятельность РУСАДА регулируется Общероссийскими антидопинговыми правилами, которые, в свою очередь, полностью соответствуют положениям Всемирного антидопингового кодекса. Кроме того, 9 мая 2023 года вступили в силу поправки к федеральному закону, наделяющие РУСАДА правом утверждать Общероссийские антидопинговые правила», — приводит слова Логиновой RT на русском.