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ВАДА сообщило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу

ВАДА сообщило, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу
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Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на первом заседании в 2023 году, которое прошло в Монреале (Канада), заявил, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Исполком получил обновленную информацию о текущем статусе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. Это связано с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года о признании РУСАДА несоответствующим требованиям и применении ряда последствий для российского спорта сроком на два года. РУСАДА будет оставаться несоответствующим до тех пор, пока ВАДА не сможет убедиться, что оно выполняет все условия восстановления, изложенные CAS», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте ВАДА.

Также ВАДА информирует об успехах в расследовании в отношении данных LIMS и образцов, полученных агентством в Московской антидопинговой лаборатории в 2019 году: 195 спортсменов привлечены к ответственности, еще 77 обвинены и 188 дел находятся в стадии расследования.

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