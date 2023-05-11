Гандболистки «Звезды» вышли в полуфинал Суперлиги, одолев «Астраханочку»
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Гандболистки «Звезды» стали первыми полуфиналистками чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче «Звезда» на выезде нанесла поражение «Астраханочке» со счётом 34:28. Первая встреча команд также завершилась в пользу звенигородских гандболисток – 31:29.
В ответном матче по семь мячей забили Снежанна Вертушкова из «Звезды» и Полина Шаркова из «Астраханочки». Шесть раз в составе «Звезды» отличилась Наталья Никитина, по пять мячей на счету Надежды Осиповой и Анны Богдашевой.
В регулярном чемпионате «Звезда» была шестой, а «Астраханочка» — третьей.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Ответный матч
«Астраханочка» — «Звезда» (Московская область) – 28:34 (12:16).
Первый матч – 29:31.
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