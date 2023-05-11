«Нарушение прав спортсменов». Матыцин — о недопуске олимпийских чемпионов на соревнования

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о недопуске сильнейших российских фехтовальщиков на международные старты.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) одной из первых выступила за возвращение россиян, однако после проверки спортсменов на соответствие нейтральному статусу среди недопущенных оказались олимпийские чемпионки Софья Великая, Яна Егорян и София Позднякова. На таких условиях российские фехтовальщики отказались выступать на международных соревнованиях.

«С сожалением отмечаем, что решение Международной федерации фехтования – это продолжение линии политизации спорта. Федерация таким образом дискредитирует сама себя, отказывая в участии именитым спортсменам, прославившим мировое фехтование, внёсшим вклад в его популяризацию и подарившим болельщикам яркие выступления на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это нарушение прав спортсменов, которое не должно иметь место в современном спорте. Международные соревнования теряют зрелищность и качество, а болельщики – интерес к таким турнирам.

Несмотря на все неправомерные решения, наши чемпионы остаются примером для подрастающего поколения. Мы всегда будем поддерживать всех наших спортсменов», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.