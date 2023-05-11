«Ростов-Дон» одержал волевую победу над «Динамо-Синара» и вышел в полуфинал Суперлиги

Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче ростовчанки на своей площадке одержали волевую победу над волгоградским «Динамо-Синара» со счётом 32:24. Первый матч также завершился победой ростовской команды — 32:25.

Самым результативным игроком матча стала Елизавета Дудкина из «Динамо-Синара», забившая семь мячей. По шесть раз отличились Юлия Манагарова, Екатерина Зеленкова (обе — «Ростов-Дон») и Екатерина Долматова («Динамо-Синара»).

В регулярном чемпионате «Ростов-Дон» был вторым, а «Динамо-Синара»» — седьмым. За выход в финал ростовская команда сыграет с подмосковной «Звездой», также в полуфинал вышла тольяттинская «Лада».

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Четвертьфинал. Ответный матч

«Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (Волгоград) – 32:24 (12:16)

Первый матч – 32:25.