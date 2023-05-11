«Ростов-Дон» одержал волевую победу над «Динамо-Синара» и вышел в полуфинал Суперлиги

Гандболистки «Ростов-Дона» вышли в полуфинал чемпионата России среди женских команд Суперлиги. В ответном четвертьфинальном матче ростовчанки на своей площадке одержали волевую победу над волгоградским «Динамо-Синара» со счётом 32:24. Первый матч также завершился победой ростовской команды — 32:25.
Самым результативным игроком матча стала Елизавета Дудкина из «Динамо-Синара», забившая семь мячей. По шесть раз отличились Юлия Манагарова, Екатерина Зеленкова (обе — «Ростов-Дон») и Екатерина Долматова («Динамо-Синара»).
В регулярном чемпионате «Ростов-Дон» был вторым, а «Динамо-Синара»» — седьмым. За выход в финал ростовская команда сыграет с подмосковной «Звездой», также в полуфинал вышла тольяттинская «Лада».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Четвертьфинал. Ответный матч
«Ростов-Дон» — «Динамо-Синара» (Волгоград) – 32:24 (12:16)
Первый матч – 32:25.
- 11 мая 2023
-
21:21
-
21:04
-
20:54
-
20:35
-
19:50
-
19:45
-
19:36
-
19:25
-
19:06
-
18:37
-
18:00
-
17:38
-
16:59
-
15:54
-
14:17
-
12:44
-
12:06
-
11:56
-
11:12
-
10:54
-
10:06
-
00:16
- 10 мая 2023
-
23:14
-
21:12
-
21:00
-
20:12
-
19:31
-
17:30
-
17:20
-
16:39
-
15:20
-
15:11
-
14:17
-
13:44
-
11:48