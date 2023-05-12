Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото чемпионата мира в Дохе

Российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золотую медаль чемпионата мира, который проходит в Дохе (Катар). В финальной схватке в весовой категории до 100 кг соперником Адамяна был обладатель двух золотых наград Олимпийских игр, двукратный чемпион мира Лукаш Крпалек из Чехии.
Счёт в решающей схватке не был открыт, но в дополнительное время Крпалек получил третье предупреждение, что автоматически означало победу Адамяна.
Напомним, российские дзюдоисты выступают на чемпионате мира в Дохе как индивидуальные нейтральные атлеты. За предыдущие пять дней соревнований, в течение которых были разыграны десять комплектов наград, россияне ни разу не поднимались на пьедестал почёта. Адамян принёс России первую медаль соревнований в Дохе, для 26-летнего спортсмена награда чемпионата мира также стала первой в карьере.
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