«Организаторы имели право». Российских болельщиков вывели с трибун из-за георгиевских лент

Скандал на чемпионате мира по дзюдо. Спортсмены из России там есть, но никаких национальных символов быть не должно.

Неприятный инцидент с участием россиян произошёл 9 мая на чемпионате мира по дзюдо в Катаре. Организаторы попросили болельщиков из России покинуть трибуны из-за георгиевских лент на их одежде.

Разбираемся в событии и реакциях на него.

«Больше не смогут посещать соревнования»

Во время соревнований семью из трёх человек попросили снять георгиевские ленты, а после того, как они отказались, им пришлось покинуть трибуны.

«Организаторы попросили убрать предметы (георгиевские ленты. — Прим. «Чемпионата»), однако болельщики отказались это сделать. Поэтому их попросили покинуть арену, они не смогут больше посещать соревнования», – сообщил представитель Международной федерации дзюдо.

Как сообщают зарубежные источники, одним из первых внимание на георгиевские ленты на одежде россиян обратил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и депутат Верховной рады Украины Жан Беленюк. В свои соцсети он выложил скрин трансляции, в которую попали российские болельщики с георгиевскими лентами, и добавил комментарий:

«Спорт вне политики», – скажет вам эта русская семейка, которая болеет за «нейтральных» спортсменов на чемпионате мира по дзюдо в Катаре с георгиевской лентой на груди», – заявил Беленюк.

«Организаторы имели право следовать правилам»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала произошедшее на чемпионате мира по дзюдо в Дохе провокацией:

«Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, поскольку опасаются того, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Поскольку им такие проблемы не нужны, они решают, что им проще отказаться от участия российских спортсменов. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго ещё мир это всё будет терпеть», – приводит слова Журовой ТАСС.

В то же время президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик объяснил, что организаторы действовали по правилам.

«Есть право у организаторов, есть правило МОК, что не должно быть на территориях спортивных объектов никаких символов (ассоциирующихся с Россией или Беларусью). Все выполняли свою работу. Болельщики имели право прийти, я считаю, в чём хотят, а организаторы имели право следовать правилам МОК. Самое главное не это. Главное, что наши спортсмены выступают на этих соревнованиях и Международная федерация дзюдо допустила россиян. Это важно», – цитирует Соловейчика «РИА Новости».

«Восьми членам делегации было отказано в участии»

Скандалы вокруг этого чемпионата мира начались ещё до старта турнира. Международная федерация дзюдо (IJF) стала одной из немногих спортивных организаций, допустивших российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой. Так, дзюдоисты из России и Беларуси получили возможность в нейтральном статусе выступить на чемпионате мира, а сборная Украины после этого в знак протеста бойкотировала соревнования.

Изначально в Катар должна была приехать более серьёзная делегация из России, однако восемь человек, включая «вспомогательный персонал, тренеров и глав делегаций», не были допущены IJF. Сообщается, что в организации проверили места работы спортсменов, а также их страницы в социальных сетях, и на основании обнаруженных данных отказали некоторым россиянам.

«К участию в чемпионате мира по дзюдо 2023 года и в соревнованиях Международной федерации дзюдо допущены только спортсмены, работающие в Центре спортивной подготовке сборных команд России, и спортсмены, в отношении которых не было выявлено информации, предполагающей поддержку ситуации на Украине. После тщательного изучения биографических данных восьми членам делегации было отказано в участии в чемпионате мира. Решение было принято в соответствии с правилами, политикой и принципами фэйр-плей IJF», – говорится в официальном сообщении организации.