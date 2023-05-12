Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Непомнящий сыграл вничью с Дудой в 6-м туре Superbet Chess Classic Romania

В Бухаресте завершились партии 6-го тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Польши Ян-Кшиштофом Дудой. Все остальные партии игрового дня также завершились мирным исходом.

Единоличное лидерство сохраняет Каруана, в активе которого четыре очка из шести возможных. Непомнящий, проигравший две предыдущие партии, седьмой.

Результаты партий 6-го тура

Ян Непомнящий – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5

Фабиано Каруана – Алиреза Фируджа 0,5:0,5

Дин Лижэнь – Уэсли Со 0,5:0,5

Максим Вашье-Лаграв – Рихард Раппорт 0,5:0,5

Богдан-Даниэль Дьяк – Аниш Гири 0,5:0,5

Положение после 6-го тура

1. Фабиано Каруана – 4 очка.

2-4. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт – по 3,5 очка.

5-6. Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири – по 3 очка.

7-9. Ян Непомнящий, Дин Лижэнь, Ян-Кшиштоф Дуда — по 2,5 очка.

10. Богдан-Даниэль Дьяк – 2 очка.