Непомнящий сыграл вничью с Дудой в 6-м туре Superbet Chess Classic Romania

В Бухаресте завершились партии 6-го тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.
Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Польши Ян-Кшиштофом Дудой. Все остальные партии игрового дня также завершились мирным исходом.
Единоличное лидерство сохраняет Каруана, в активе которого четыре очка из шести возможных. Непомнящий, проигравший две предыдущие партии, седьмой.
Результаты партий 6-го тура
Ян Непомнящий – Ян-Кшиштоф Дуда 0,5:0,5
Фабиано Каруана – Алиреза Фируджа 0,5:0,5
Дин Лижэнь – Уэсли Со 0,5:0,5
Максим Вашье-Лаграв – Рихард Раппорт 0,5:0,5
Богдан-Даниэль Дьяк – Аниш Гири 0,5:0,5
Положение после 6-го тура
1. Фабиано Каруана – 4 очка.
2-4. Алиреза Фируджа, Уэсли Со, Рихард Раппорт – по 3,5 очка.
5-6. Максим Вашье-Лаграв, Аниш Гири – по 3 очка.
7-9. Ян Непомнящий, Дин Лижэнь, Ян-Кшиштоф Дуда — по 2,5 очка.
10. Богдан-Даниэль Дьяк – 2 очка.
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