Президент Федерации дзюдо Франции выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024

Президент Федерации дзюдо Франции Стефан Номи выступил за участие российских дзюдоистов на Олимпийских играх в Париже.

Международная федерация дзюдо (IJF) допустила россиян и белорусов на чемпионат мира в нейтральном статусе после рекомендаций исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

«Мы будем следовать решению МОК, это самое важное, потому что подавляющее большинство сказало «да». Думаю, важно, чтобы спортсмены со всего мира имели возможность соревноваться. Это очень важно. Мы не хотим, чтобы они проиграли больше всех. Дзюдо — это большая семья. Мы хотим, чтобы они были в Париже, чтобы все страны соревновались в дзюдо на Олимпиаде. Это очень важно.

Через спорт можно заниматься политикой. Легче разговаривать с людьми во время спортивного мероприятия. Геополитика и спорт долгое время были вместе. Когда Пьер де Кубертен учредил Олимпийские игры, это было сделано для установления мира со всеми странами», — приводит слова Номи Inside the Games.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.