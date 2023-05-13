Синхронистка Субботина — о возможной смене сборной: считаю себя патриотом России

Четырёхкратная чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Варвара Субботина высказалась о возможной смене спортивного гражданства.

«Свою точку зрения не поменяю. Считаю себя патриотом России и не стесняюсь об этом говорить. Всю жизнь защищала цвета своей страны. В такое непростое время переходить в другую сборную не считаю для себя возможным», — приводит слова Субботиной «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские спортсмены отстранены от большинства международных соревнований из-за ситуации на Украине. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) объявил требования, при соблюдении которых российские и белорусские атлеты смогут вновь выступать на международной арене в нейтральном статусе.