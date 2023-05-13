Трефилов: желаю Бобровниковой не падать духом. Болезнь коварная, но надо бороться

Заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов высказался о заболевании олимпийской чемпионки по гандболу Владлены Бобровниковой. Ранее спортсменка сообщила, что у неё диагностировали рак.

«Желаю ей держаться и не падать духом. Надо обязательно выздороветь, она молодая, красивая женщина, будем надеяться, что у неё всё пройдёт и она будет жить долго и счастливо. Я очень желаю ей здоровья. Болезнь коварная, но надо бороться, надо жить», — приводит слова Трефилова ТАСС.

Напомним, у Бобровниковой диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. 35-летняя гандболистка, выступающая за «Ростов-Дон», пройдёт несколько курсов химиотерапии в ближайшее время.

Бобровникова является олимпийской чемпионкой 2016 года в составе сборной России по гандболу.