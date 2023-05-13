Президент Беларуси Лукашенко подписал указ о проведении II Игр стран СНГ 2023 года

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ «О подготовке и проведении II Игр стран СНГ 2023 года», сообщает пресс-служба главы республики. Состязания пройдут с 5 по 13 августа в 11 городах Беларуси по 20 видам спорта.

Участники Игр и волонтёры этим указом получили ряд преференций и льгот. Среди них — безвизовый въезд в Беларусь, освобождение от необходимости регистрации на территории страны, бесплатный проезд в общественном транспорте, освобождение от налогообложения доходов в размере стоимости бесплатно предоставляемых питания, проживания, материально-технического, транспортного и иного обеспечения.

Чтобы стимулировать привлечение внебюджетных источников финансирования, потенциальным спонсорам Игр разрешено включать суммы оказанной помощи в состав внереализационных расходов. Также указ содержит ряд мер, которые позволят обеспечить качественную подготовку и проведение соревнований, оптимизировать расходование бюджетных и привлечённых средств.