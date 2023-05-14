Соловейчик: только два спортсмена в мире могут противостоять Ринеру, и оба они россияне

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик оценил результат Инала Тасоева на чемпионате мира в Дохе.
Тасоев завоевал серебро в весовой категории свыше 100 кг, в финальной схватке уступив трёхкратному олимпийскому чемпиону французу Тедди Ринеру. В дополнительное время финала, которое проводится до первого набранного очка, Тасоев первым провёл действие, близкое к результативному, но судьи его не засчитали. Через несколько секунд схожее действие Ринера было оценено одним баллом и, как следствие, 12-м титулом чемпиона мира.
«Я рад за Инала: выход в финал — это серьёзный результат, а бросить Ринера — вдвойне. Тасоев подтвердил своё мастерство, уровень нашей школы, а также то, что у нас есть хорошие шансы не только попасть на Олимпиаду, но и завоевать там золотые награды.
Что касается финала с Тедди Ринером, то мне кажется, что на сегодняшний день только два спортсмена в мире могут противостоять этому гиганту, и оба эти спортсмены наши. Это Тамерлан Башаев, который уже доказал это на Олимпиаде в Токио, и Инал Тасоев. Мы не комментируем решение судей — они всегда правы, но мы видели бросок, а это значит, что Ринер упал, и как следует упал. Значит, мы на правильном пути», — приводит слова Соловейчика ТАСС.
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