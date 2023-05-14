В ФШР назвали авантюрным участие Непомнящего в турнире после матча за шахматную корону

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о решении российского гроссмейстера Яна Непомнящего принять участие в турнире Superbet Chess Classic Romania в Бухаресте после матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.
«Понятно, что решение играть после такого матча, как мне кажется, было немного авантюрным. Но, кстати, и новый чемпион мира Дин Лижэнь оказался в той же самой ситуации. Исторически практически всегда после таких поединков и чемпион мира, и претендент брали длительную паузу: не для того, чтобы просто отдохнуть, а восстановиться психологически. И переосмыслить ход дальнейших действий. Здесь непонятно, чем мотивировано участие сразу обоих гроссмейстеров в турнире, который начался меньше чем через неделю после матча. Но они приняли такое решение и теперь расхлёбывают последствия», — приводит слова Смагина «РИА Новости Спорт».
Напомним, Непомнящий проиграл в матче за шахматную корону представителю Китая Дин Лижэню.
- 14 мая 2023
-
14:28
-
12:16
-
11:39
-
11:30
-
00:26
- 13 мая 2023
-
22:52
-
22:31
-
22:07
-
20:56
-
20:27
-
19:59
-
19:19
-
18:32
-
18:06
-
17:36
-
16:59
-
16:33
-
16:25
-
16:15
-
13:41
-
13:23
-
12:55
-
12:00
-
11:29
-
11:02
-
04:54
-
00:22
-
00:13
- 12 мая 2023
-
23:57
-
22:54
-
22:05
-
21:03
-
20:02
-
19:29
-
19:03