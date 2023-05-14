В ФШР назвали авантюрным участие Непомнящего в турнире после матча за шахматную корону

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин высказался о решении российского гроссмейстера Яна Непомнящего принять участие в турнире Superbet Chess Classic Romania в Бухаресте после матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023.

«Понятно, что решение играть после такого матча, как мне кажется, было немного авантюрным. Но, кстати, и новый чемпион мира Дин Лижэнь оказался в той же самой ситуации. Исторически практически всегда после таких поединков и чемпион мира, и претендент брали длительную паузу: не для того, чтобы просто отдохнуть, а восстановиться психологически. И переосмыслить ход дальнейших действий. Здесь непонятно, чем мотивировано участие сразу обоих гроссмейстеров в турнире, который начался меньше чем через неделю после матча. Но они приняли такое решение и теперь расхлёбывают последствия», — приводит слова Смагина «РИА Новости Спорт».

Напомним, Непомнящий проиграл в матче за шахматную корону представителю Китая Дин Лижэню.