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Дин Лижэнь и Ян Непомнящий проиграли в 7-м туре шахматного турнира в Бухаресте

В Бухаресте завершились партии 7-го тура шахматного турнира Superbet Chess Classic Romania, который является первым этапом Grand Chess Tour — 2023.

Второе поражение в статусе чемпиона мира потерпел китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, чёрными фигурами уступивший представителю Нидерландов Анишу Гири. Россиянин Ян Непомнящий, также чёрным цветом, проиграл французу Алирезе Фирудже. Для Непомнящего это третье поражение на турнире.

В результате Фируджа догнал лидирующего Фабиано Каруану – по 4,5 очка. На пол-очка отстают Уэсли Со, Аниш Гири и Рихард Раппорт.

Результаты партий 7-го тура

Алиреза Фируджа – Ян Непомнящий – 1:0.

Уэсли Со – Фабиано Каруана 0,5:0,5

Аниш Гири – Дин Лижэнь — 1:0

Ян-Кшиштоф Дуда – Максим Вашье-Лаграв 0,5:0,5

Рихард Раппорт – Богдан-Даниэль Дьяк 0,5:0,5

Турнирное положение после 7-го тура

1-2. Фабиано Каруана, Алиреза Фируджа – по 4,5 очка.

3-5. Уэсли Со, Аниш Гири, Рихард Раппорт – по 4 очка.

6. Максим Вашье-Лаграв — 3,5 очка.

7. Ян-Кшиштоф Дуда – 3 очка.

8-10. Ян Непомнящий, Дин Лижэнь, Богдан-Даниэль Дьяк — по 2,5 очка.