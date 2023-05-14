«КПРФ» обыграл «Синару» во втором полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу

Московский «КПРФ» одержал победу во втором полуфинальном матче чемпионата России по мини-футболу среди команд Суперлиги с екатеринбургской «Синарой». Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу московской команды.
Голы в составе «КПРФ» забили Даниэль Баталья, Сергей Крыкун, Артём Ниязов, Денис Бурков и Андрей Заболонков. За «Синару» отличились Сергей Абрамов, Сергей Сорокин (2) и Иван Ишков.
Напомним, первая полуфинальная встреча также завершилась победой «КПРФ» со счётом 4:3. Третья полуфинальная игра между «КПРФ» и «Синарой» состоится через неделю 21 мая. В другом полуфинале встречаются «Газпром-Югра» и «Норильский никель».
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Второй матч
«КПРФ» (Москва) — «Синара» (Екатеринбург) — 5:4 (3:2)
Голы: 0:1 Абрамов (8), 1:1 Баталья (13), 2:1 Крыкун (22), 2:2 Сорокин (23), 3:2 Ниязов (25), 4:2 Бурков (30), 4:3 Сорокин (30), 4:4 Ишков (43), 5:4 Заболонков (43).
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