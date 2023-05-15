Российский гребец Николай Пименов сменит спортивное гражданство

Президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин сообщил, что Международная федерация гребного спорта одобрила смену спортивного гражданства гребцу Николаю Пименову.

«Да, это так, Пименов будет выступать за Сербию», — приводит слова Свирина «РИА Новости Спорт».

Согласно правилам гребцы, которые являются гражданами двух или более стран или которые меняют гражданство или приобретают дополнительное гражданство, могут представлять любую страну по своему выбору. Однако после того, как гребцы представляли одну страну на чемпионате мира, Европы, Олимпийских или Паралимпийских играх, они не могут представлять другую страну, если у них не было паспорта этой страны минимум за 24 месяца до даты, на которую они соревнуются за эту страну. Также спортсмены могут в течение одного календарного года выступать только за одну страну. Исполком Международной федерации гребного спорта может делать исключения после предварительной консультации с соответствующими федерациями.