«Пермские медведи» разгромили «Виктор» в первом полуфинале гандбольной Суперлиги

Гандболисты «Пермских медведей» в первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги на своей площадке разгромили ставропольский «Виктор» со счётом 43:31.
Самым результативным игроком матча стал Юрий Семёнов из «Пермских медведей», забивший 12 мячей. Семь раз отличился Максим Саликов. В составе «Виктора» лучшим был Александр Гребёнкин, на счету которого девять мячей.
Напомним, в регулярном чемпионате «Виктор» набрал 32 очка и занял второе место. «Пермские медведи» с 21 очком в активе были третьими. Ответный матч состоится 19 мая в Ставрополе.
Позднее сегодня, 15 мая, первый матч полуфинальной серии проведут московский ЦСКА и «Чеховские медведи».
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч
«Пермские медведи» — «Виктор» (Ставрополь) – 43:31 (22:12).
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