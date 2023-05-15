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ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» в первом полуфинале гандбольной Суперлиги

ЦСКА обыграл «Чеховских медведей» в первом полуфинале гандбольной Суперлиги
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Гандболисты московского ЦСКА в первом полуфинальном матче чемпионата России среди мужских команд Суперлиги на своей площадке нанесли поражение «Чеховским медведям» со счётом 29:27.

Самым результативным игроком матча стал Александр Ермаков из «Чеховских медведей», забивший восемь мячей. У ЦСКА семь раз отличился Дмитрий Киселёв, шесть мячей на счету Даниила Шишкарёва.

Напомним, в регулярном чемпионате «Чеховские медведи» заняли первое место, набрав 34 очка. ЦСКА с 29 очками был четвёртым. Ответный матч состоится 19 мая в Чехове.

Ранее сегодня в первом матче полуфинальной серии гандболисты «Пермских медведей» разгромили ставропольский «Виктор» со счётом 43:31.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Полуфинал. Первый матч

ЦСКА (Москва) — «Чеховские медведи» (Московская область) – 29:27 (15:11).

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